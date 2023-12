Air Europa lance la vérification numérique du passeport Disponible grâce à Amadeus Travel Ready

Les passagers internationaux voyageant avec Air Europa peuvent désormais vérifier numériquement leur passeport avant d'arriver à l'aéroport.



Les passagers d'Air Europa peuvent désormais vérifier numériquement leur Amadeus Travel Ready.



Cette nouvelle fonctionnalité permet aux voyageurs internationaux de gagner du temps en réduisant les files d'attente à l'aéroport.

Les passagers d'Air Europa peuvent utiliser Amadeus Travel Ready lors de l'enregistrement en ligne, en vérifiant leur passeport via leurs outils numériques afin de s’assurer qu’il soit conforme aux normes.



Une fois le passeport vérifié, le statut du passager est automatiquement mis à jour dans le système de la compagnie aérienne. Cela accélère le processus de vérification d’identité lors de l'enregistrement, du dépôt de bagages et de l'embarquement, réduisant ainsi les files d'attente.



À l'avenir, Amadeus Travel Ready permettra également aux passagers de vérifier d'autres documents tels que les visas et facilitera les processus d'identification biométrique à l'aéroport via les téléphones portables des passagers.



Air Europa a été l'une des premières compagnies aériennes à mettre en œuvre la solution numérique de vérification de documents de santé d'Amadeus pendant la pandémie de COVID-19. Amadeus Travel Ready est aligné sur l'initiative IATA One ID, qui vise à rendre les voyages plus efficaces en encourageant le partage anticipé d'informations, les technologies sans contact et les options biométriques. Les solutions de vérification du groupe permettent un gain de temps à plusieurs niveaux et donc une meilleure circulation des flux de passagers notamment dans le secteur de l’aérien.



Estelle Leray, Alliances Director and Head of Customer Experience, Air Europa, a déclaré : " Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette nouvelle solution, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'innovation. Nous voulons offrir à nos clients l'expérience qu'ils attendent : un voyage facile et fluide. Nous cherchons à développer des capacités d'enregistrement biométrique qui amélioreront réellement l'expérience de nos clients et de nos agents. "



A propos d'Amadeus alliance entre Air France, Lufthansa, Iberia et SAS. Son siège social se trouve à Madrid, en Espagne, avec un important centre de développement technologique situé à Nice, en France.



La spécialité d'Amadeus est la fourniture de solutions technologiques et de distribution pour le secteur du voyage. Elle opère principalement comme un système de distribution global (GDS) qui permet aux agences de voyage et aux compagnies aériennes de réserver des vols, des hôtels, des locations de voiture, et d'autres services de voyage. Ce système facilite la comparaison des prix et des horaires, rendant le processus de réservation plus efficace pour les consommateurs et les professionnels du voyage.



Outre son GDS, Amadeus propose une gamme de logiciels et services technologiques qui couvrent divers aspects du secteur du voyage. Cela inclut des solutions pour la gestion des revenus, des opérations aéroportuaires, des services aux voyageurs et la gestion des données clients. Ces outils aident les entreprises du secteur à optimiser leurs opérations, à améliorer l'expérience client et à augmenter leurs revenus.



Amadeus est également connue pour son engagement en faveur de l'innovation. Elle investit considérablement dans la recherche et le développement, s'efforçant de rester à la pointe de la technologie dans un secteur en constante évolution. Ses innovations incluent le développement d'outils basés sur l'intelligence artificielle et le big data pour personnaliser les expériences de voyage et améliorer les processus opérationnels.



En termes d'impact global, Amadeus joue un rôle central dans l'industrie du voyage. Elle connecte des milliers de fournisseurs de voyages avec des agences et des consommateurs dans le monde entier, facilitant un volume énorme de transactions de voyage chaque année. Cette interconnexion a non seulement transformé la manière dont les voyages sont réservés et gérés, mais a également contribué à rendre le monde plus accessible et connecté.



En résumé, Amadeus est un acteur essentiel du monde du voyage, offrant des solutions technologiques avancées qui soutiennent et transforment l'industrie. Son influence s'étend bien au-delà de ses partenaires directs, touchant des millions de voyageurs à travers le monde.

A propos d’Air Europa Air Europa, compagnie aérienne espagnole fondée en 1986, s'est imposée comme un acteur clé dans le transport aérien, en particulier entre l'Europe, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Basée à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, elle est membre de l'alliance SkyTeam depuis 2007, renforçant ainsi son réseau international.



La compagnie est réputée pour son engagement envers un service client de qualité et une expérience de vol confortable. Elle offre une variété de classes, y compris la classe économique et la classe affaires, équipées de sièges modernes et d'un système de divertissement à bord. Air Europa est également connue pour sa flotte jeune et efficiente, composée principalement d'avions Boeing et Airbus, qui souligne son engagement envers la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone.



En termes de réseau, Air Europa dessert de nombreuses destinations en Europe, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle joue un rôle crucial dans la connectivité entre l'Espagne et l'Amérique latine, offrant des vols directs vers plusieurs capitales et villes importantes de la région.



Air Europa s'adapte continuellement aux changements du marché aérien, avec un accent particulier sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'expansion de son réseau. Sa contribution au tourisme et au commerce entre les continents en fait une composante importante du secteur aérien international.



