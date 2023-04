Air Europa opère des vols quotidiens vers le Paraguay

La liaison quotidienne avec la capitale paraguayenne sera assurée avec le Boeing 787 Dreamliner avion qui constitue la flotte des 28 appareils long-courriers opérés par Air Europa.



Le Dreamliner est un des appareils le plus moderne et le plus efficace du marché, qui permet une réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions, ainsi qu'une réduction de 60 % de l'impact sonore.



Le Boeing 787 Dreamliner est un avion bi-classe avec une classe affaires exceptionnelle en configuration 1/2/1 et des fauteuils-lits offrant aux passagers une expérience de vol unique où la modernité, l’ergonomie et le service haut de gamme se combinent pour un confort maximum et un voyage mémorable.