Air Europa se renforce en Colombie et au Pérou avec un accord interligne avec Viva Air

Air Europa et Viva Air, une compagnie aérienne colombienne « Ultra Low Cost », ont signé un accord interline par lequel Air Europa renforce sa présence en Colombie et au Pérou, en offrant de nouvelles options de vol et en élargissant l’offre de routes à ses clients.



Dans le cadre de cette alliance conclue les passagers d’Air Europa pourront se connecter de Bogotá et / ou Medellín avec 18 villes colombiennes desservies par la compagnie aérienne Viva (Cali, Pereira, Montería, Riohacha, Cúcuta, Bucaramanga …, ainsi que des destinations sur la côte atlantique et les Caraïbes telles que San Andrés, Carthagène et Santa Marta). Avec ces dessertes Viva Air a réussi à se positionner comme le « roi des plages » en Colombie. En outre, Viva Air avec des vols de Lima à Cuzco permettra à Air Europa de renforcer ses connections commerciales vers Cuzco depuis Lima.



Viva Air, dispose d’une flotte de 23 avions de dernière génération plus respectueux de l’environnement en raison de leur faible consommation de carburant et d’une motorisation silencieuse. La flotte de Viva Air a été répertoriée comme la plus moderne en Colombie, la deuxième en Amérique du Sud et la quatrième au monde.



Air Europa dessert Bogotá tous les jours et opère quatre fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi, vendredi et samedi) vers Medellín.



Sur le Pérou Air Europa opère des vols en quotidien vers Lima.



Air Europa opère ces vols au départ d’Orly via Madrid avec des connexions optimum d’environ 3 heures.