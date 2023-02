Appli mobile TourMaG



Air Europa, vague de nouveautés : retour à Salvador de Bahia et incorporation de cinq long-courriers La compagnie aérienne a célébré le 10ème anniversaire de sa ligne vers la Bolivie à la fin de l'année dernière.

Grâce à l’incorporation de 5 nouveaux long-courriers tout au long de l’année 2022 et autant de Boeing 737 Air Europa est revenue à une exploitation transatlantique via son Hub à Madrid très comparable à celle de 2019. Ainsi Air Europa a repris fin 2022 ses vols vers Salvador de Bahía (au Brésil), et aussi augmenté son offre vers la Bolivie.

Rédigé par Air Europa le Lundi 13 Février 2023





Cette flotte est constituée de modèles d’avion (Boeing 787 et 737) modernes, innovants avec des performances de consommation réduite de carburant de -20% et d’impact sonore de -60 %.



Air Europa achève un important processus d'unification de sa

Le rôle stratégique de la compagnie Air Europa sur l’aéroport Madrid-Barajas a ainsi été renforcée pour devenir un acteur clé de la connectivité entre l'Europe et l'Amérique Latine.Cette flotte est constituée de modèles d’avion (Boeing 787 et 737) modernes, innovants avec des performances de consommation réduite de carburant de -20% et d’impact sonore de -60 %.Air Europa achève un important processus d'unification de sa flotte autour de deux des avions les plus avancés et les plus efficaces du marché : le Boeing 787 Dreamliner et le Boeing 737. La consolidation de sa flotte lui permettra de poursuivre l'expansion de ses opérations tout au long de cette année 2023.

Air Europa revient vers sa première destination brésilienne : Salvador de Bahia La liaison entre la capitale espagnole et Salvador de Bahia est exploitée avec la flotte Dreamliner deux jours par semaine (mercredi et vendredi), avec une 3ème fréquence prévue pour le milieu de l'année 2023.



Le départ de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a lieu à 15 h 25 et l'arrivée dans la capitale bahianaise à 20 h 30 (heure locale). Au départ de l'aéroport international de Salvador l’avion décolle à 22.55h, pour atterrir à Madrid à 11.25h. Cet horaire garantit une connexion rapide à Madrid pour Paris, ainsi qu'à d'autres villes européennes sur des vols Air Europa, tels que Porto, Lisbonne, Zurich, Francfort, Munich, Rome et Milan, entre autres.



Outre la reprise de la liaison avec Salvador de Bahia et les vols quotidiens à destination de Sao Paulo, Air Europa a également élargi ses destinations au Brésil en concluant un accord de partage de code avec Azul , qui permet à ses passagers d'effectuer des correspondances entre Sao Paulo et Salvador de Bahia et neuf autres villes du pays . Dans le cadre de cette alliance, Air Europa partagera le code des vols exploités par la compagnie brésilienne au départ de l'aéroport International de Bahia vers les municipalités brésiliennes de Porto Seguro, Congonhas, Confins, Recife et Campinas .



Dix ans en Bolivie : Santa Cruz de la Sierra Toujours à la fin de l'année 2022, la compagnie aérienne a célébré le dixième anniversaire du début de sa ligne vers Santa Cruz de la Sierra, reliant ainsi la Bolivie à l'Europe. C'est le 29 novembre 2012 que la compagnie aérienne a opéré pour la première fois vers la ville bolivienne ; depuis, plus de 3 000 vols ont relié ce pays au cœur de l'Amérique du Sud à l'Europe. Cette opération a enregistré un taux d'occupation moyen estimé à environ 85 %.



Dix ans plus tard, et avec l'une des flottes les plus modernes, durables et renouvelées du marché, composée de Boeing 787 Dreamliners, Air Europa est devenue la compagnie aérienne de référence entre les deux pays. Son engagement envers le pays andin est clair : elle assure actuellement quatre fréquences hebdomadaires et offre aux voyageurs de Bolivie des connexions rapides et pratiques vers 33 autres destinations en Europe et en Espagne grâce à sa position sur le hub de Madrid-Barajas.



Voyager de Santa Cruz de la Sierra à Madrid à bord du Boeing 787 Dreamliner n'est pas seulement synonyme de durabilité et d'efficacité, mais aussi de confort et de commodité.



COMMENT se rendre à Salvador de Bahia ?



AIR EUROPA : opère 2 vols hebdomadaires (3 courant 2023)

*Départ d’Orly via Madrid.



► Horaires vols SALVADOR DE BAHIA (SSA)



PARIS / MADRID : 10:05/12:05

MADRID / SSA : 15:25/20:30



SSA / MADRID : 22:55/11:25+1

MADRID / PARIS : 14:10/16:05



COMMENT se rendre à Santa Cruz de la Sierra ?



AIR EUROPA opère 4 vols hebdomadaires à SANTA CRUZ DE LA SIERRA

*Départ d’Orly via Madrid.



► Horaires vols SANTA CRUZ de la SIERRA (VVI)



PARIS /MADRID : 19:40/21:40

MADRID / VVI :15:15 / 19:40



VVI / MADRID: 12:50/04:40+1

MADRID / PARIS : 07:10/09:05



A l’aller comme au retour le temps de connexion à Madrid est de 2:25 heures permettant un court transit.



Les vols transatlantiques sont effectués en Boeing 787.800/900 avions récents et dotés de nombreuses connectiques à bord permettant le Wifi et de programmes audios/vidéos de dernière génération riches en contenu et en plusieurs langues.

Contacter Air Europa Helpdesk :

+33 (0) 142650800



Réservations Email :

Email:



Service commercial :

Email :



Service groupe :

Email :



Réservations :

58-A Rue du Dessous des Berges

Heures d’ouverture réservations

9h00/17h00



Site web :

