Air France - KLM : Zoran Jelkic nommé Senior Vice President long-courrier

Air France - KLM annonce la réorganisation ses équipes commerciales à travers le monde. Dans le cadre de la transformation du groupe, les zones géographiques passeront de 8 à 4, soit deux marchés domestiques, la France et le Benelux, et deux zones internationales : l’Europe et le Long-Courrier.



A cette occasion, Air France-KLM annonce deux nominations, effectives à compter du 1 août 2021.



Zoran Jelkic, actuellement Directeur Général France, est nommé SVP (Senior Vice President) Long-Courrier et Henri Hourcade, actuellement SVP Afrique, est nommé SVP France.