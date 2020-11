Air France-KLM : entre scission et nationalisation, quelles sont les pistes ?

« En théorie, Air France peut survivre au moins jusqu’au dernier trimestre de 2021, mais sans nouvelle aide, elle sortira très affaiblie » , estime Jean-Louis Baroux, spécialiste du secteur et ancien président d’APG. « La nationalisation peut avoir un sens, à condition qu’elle ne soit que transitoire, il ne faudrait pas qu’elle empêche la compagnie de mener à bien les réformes nécessaires » , précise-t-il.



De son côté, Jean-François Dominiak, à la tête du syndicat de compagnies aériennes Scara, estime qu'en temps de crise un actionnaire, doit continuer de « remettre au pot ». « Par temps de crise, ce n’est pas choquant qu’il y ait des nationalisations » , glisse-t-il.



En revanche, pour un autre spécialiste du transport aérien pour qui une injection de cash est indispensable à la survie d’Air France, la contrainte la plus importante serait la réaction des concurrents et de l’Union européenne.



« Je parierai qu’un certain nombre d’Etats européens dialoguent ensemble pour trouver un moyen de sauver leurs champions nationaux, qu’ils se sont mis d’accord dans un premier temps sur des PGE, et qu’aujourd’hui, ils arrivent tous à la conclusion qu’une recapitalisation, chaque actionnaire faisant ou non son devoir d’actionnaire, est la meilleure solution » , explique-t-il.