Air France-KLM : l'Etat néerlandais suspend son aide, l'avenir s'assombrit pour le groupe

La période n'est pas propice à l'optimisme dans le tourisme, c'est le moins que nous pouvons dire.



Alors que la France est plongée dans un confinement, plus ou moins bien appliqué, les compagnies vont devoir réduire la voilure. Une bien mauvaise nouvelle, après une année 2019 plus que délicate pour l'aérien.



Et c'est dans cette période morose que le groupe Air France-KLM s'offre une crise d'ampleur.



L'heure est grave chez nos voisins néerlandais, puisque le journal le Monde parle même d'une possible "faillite" de la compagnie locale.



KLM avait obtenu dans le courant de l'année une aide à hauteur de 3,4 milliards d'euros, dont un milliard sous forme de prêts directs de l'Etat. Un montant permettant de traverser la crise.



C'était sans compter sur les pilotes de la compagnie. La direction de KLM a lancé un appel urgent vendredi 20 octobre 2020 aux syndicats pour qu'ils acceptent cela. Cinq syndicats - CNV, De Unie, NVLT, VNC et VKP - ont signé cette clause, et le FNV réfléchit toujours.



Le problème étant que le syndicat des pilotes VNV n'a pas signé cette clause. Cela signifie que KLM ne répond pas aux exigences fixées par le ministre.Une décision signifiant la fin du soutien étatique.



" Je trouve cela très décevant mais dans ces conditions, nous ne pouvons pas continuer ", a dit Wopke Hoekstra, le ministre des Finances.