Air France/SNPL : accord pour booster Transavia France sur le réseau domestique

Déficitaire depuis plusieurs années malgré une restructuration continue depuis les années 2000, le réseau domestique est concurrencé par les compagnies low cost et le TGV et affiche un important déficit de l’ordre de 200 millions d’euros.



Selon un communiqué, “L'avenant à l'accord de groupe prévoit que Transavia France puisse opérer des lignes sur le réseau domestique et fait évoluer les garanties d'activité Moyen-Courrier en cohérence avec les perspectives d'activité envisagées sur le réseau domestique pour les années à venir.



En septembre 2019, un premier accord avait déjà été signé, levant toute limitation de croissance de la flotte de Transavia France."



Ces évolutions vont permettre une rationalisation de l'activité court-courrier du groupe Air France afin d'atteindre une rentabilité durable. Ainsi, d'ici à 2023 :



- Le groupe Air France-KLM renforcera sa position stratégique à Paris en capitalisant sur les atouts de ses différentes compagnies et notamment sur les forces d'Air France et de ses partenaires.



- A Paris-Charles de Gaulle, Air France poursuivra le renforcement de sa base principale pour les vols moyen et long-courrier. HOP! connectera le hub mondial de Paris-Charles de Gaulle aux marchés régionaux au départ du terminal 2G.



- A Paris-Orly, Air France transformera et diversifiera son réseau en vue d'enrichir son offre et d'améliorer significativement sa performance financière.