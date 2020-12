Air France dévoile les chiffres astronomiques des remboursements et billets annulés

" Nous avons ainsi adapté notre politique commerciale pour vous offrir plus de flexibilité. Tous nos billets sont 100% modifiables et remboursables quelle que soit la raison jusqu’au jour de votre départ, et nous avons décidé d’étendre cette mesure à vos voyages jusqu’au 30 septembre 2021. "



Le prochain exercice représente une étape importante pour le transport, puisque la flotte sera partiellement renouvelée.



" Nous continuerons de recevoir de nouveaux Airbus 350 qui rejoindront les 6 déjà présents dans notre flotte. Nous allons également accueillir en septembre 2021 un tout nouvel avion court et moyen-courrier, notre premier Airbus 220, et 5 autres suivront d’ici la fin de l’année. "



Et si le véritable défi pour l'aérien est l'année 2021 ?