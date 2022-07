Air France dévoile sa nouvelle carte "étoilée"

Pour vous donner un apperçu, voici quelques plats : Caviar Sturia escorté de sa crêpe à la crème halieutique fumée ; Homard et asperges vertes, vinaigrette framboisée ; Veau mijoté à la verveine, fricassée de légumes et morilles ; Polenta truffée, légumes verts, coulis de petits pois menthe, jus de carotte...Et pour les chanceux qui pourront embarquer en cabineLa cheffe 3 étoiles Anne-Sophie Pic a élaboé huit mets, dont une "joue de boeuf braisée, mousseline de pomme de terre, chutney de quetsches chapelure à l’estragon," "Volaille rôtie, risotto de petit-épeautre, courgettes à la cardamone verte", "Lieu noir poché et sa sauce au curry et lait de coco, riz noir", etc.D’ici la fin de l’année 2022, Air France s’engage à proposer sur l’ensemble de ses vols au départ de Paris, toutes cabines confondues, des viandes, produits laitiers et oeufs 100% d’origine française, ainsi que des poissons issus de la pêche durable.