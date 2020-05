Air France et Ryanair annoncent la reprise prochaine de leurs vols à Lille

Air France et Ryanair redémarreront leurs programmes de vols à l’aéroport de Lille de manière progressive.



A compter du 15 juin, Air France reliera Lille à Lyon trois fois par semaine, avec des vols chaque lundi, vendredi et dimanche.



A compter du 23 juin, Ryanair opérera 2 vols chaque semaine, les mardis et samedis, vers Marseille.



D’autres annonces sont attendues dans les jours à venir, en fonction de l’évolution positive de la situation sanitaire en France et en Europe, et de l’activation de la phase 2 du processus de déconfinement, dont le Gouvernement français précisera les détails d’ici fin mai indique la plate-forme.