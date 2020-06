Air France : l'adieu à l'Airbus A380 foudroyé par le covid-19

cette époque de l’année ce n’est pas forcément cette grande boucle à laquelle on s’attendait...



Les coureurs cyclistes, ceux qu’on appelle les géants de la route ne sont pas là et c’est un géant du ciel qui a emmené en échappée belle, vendredi dernier, des salariés d’Air France pour un dernier adieu à cet avion à la carrière éphémère.



Pilotes, hôtesses et stewards, personnels de la maintenances et des équipes commerciales, ils étaient plus de 500 à embarquer pour cette dernière boucle, en compagnie du PDG d’Air France KLM Ben Smith, de la Directrice Général Anne Rigail et de la Présidente non-exécutive du groupe Air France-KLM et du Conseil d’administration d’Air France Anne Marie Couderc.



A 13h30 précise les quatre moteurs GP 7200 se sont mis en route pour pousser les 277 tonnes de cet avion hors normes, d’une envergure de 80 mètres.



Décollage de CDG et cap vers le sud de la France. Au-dessus de cette bonne ville de Marseille les salariés d’Air France ont eu une belle surprise.



Le dernier né de la famille Airbus et aux couleurs d’Air France, l’A.350 fraîchement baptisé ‘’Marseille’’ avait décollé de Toulouse sa ville natale et, durant quelques minutes, a volé en formation à côté du géant et comme pour un passage de relais.