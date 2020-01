Air France lance son offre Business sur le réseau domestique

Les passagers business seront installés à l'avant de l'avion, et le siège central sera neutralisé. Pour garantir la tranquillité de chacun, la cabine est aussi séparée par un rideau mobile.



Des coussins bleus et une têtière rouge distingueront la cabine Business de la cabine éco.



Le temps d'un vol court-courrier, Air France propose à ses clients Business une offre de restauration dédiée comprenant :

- Un snack salé

- Un snack sucré

- Une sélection de boissons variées tels que les vins et champagnes issus de la cave Business Air France sélectionnée par Paolo Basso, des rafraichissements non alcoolisés et bien d'autres.

- Un oshibori pour se rafraîchir



Via l'application Air France Play, l'offre de divertissements digitale d'Air France, les clients peuvent, dès 30 heures avant le départ, télécharger gratuitement et en illimité journaux et magazines depuis leur tablette et smartphone, pour en profiter avant, pendant ou après leur voyage.



Par ailleurs, ils bénéficient aussi d'un accès au Wi-Fi avec Air France Connect. A la fin de l'année, 100% de la flotte d'Air France, dont ses avions court-courriers, en sera équipée.