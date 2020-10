Air France : quel mode d'emploi pour obtenir le remboursement de ses billets

Depuis le début de cette crise sans précédent, Air France indique avoir renforcé ses équipes commerciales dédiées à l’accompagnement de ses clients.



Jusqu’à 700 agents ont été mobilisés pour traiter les demandes de remboursement et d’avoirs selon la compagnie. Depuis janvier 2020, 1,1 milliard d’euros ont été remboursés.



De plus, de nombreux développements informatiques ont été réalisés pour répondre aux nouveaux besoins liés à la gestion de cette crise et permettre notamment de donner plus d’autonomie aux agences précise encore le transporteur.



Par exemple Air France précise que depuis le 1er septembre 2020, il est possible de traiter de façon automatique les demandes de remboursement des avoirs émis depuis le 3 mars 2020.