Air Tahiti Nui élue "Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud"

Air Tahiti Nui a reçue, pour la troisième année consécutive le prix de la « Meilleure Compagnie Aérienne du Pacifique Sud » à l’occasion des Global Traveler’s GT Tested Reader Survey Awards.



Lors de la cérémonie de remise de prix, le 15 décembre dernier, la compagnie a aussi été nommée « Meilleure compagnie aérienne de loisirs » pour la seconde année consécutive.



Organisée par le magazine Global Traveler, cette compétition prend en compte l’avis des voyageurs du monde entier afin d’élire les meilleures entreprises dans différentes catégories. Les gagnants sont désignés sur la base des résultats d'une enquête ouverte auprès des lecteurs. La cérémonie de remise des prix permet ainsi chaque année de célébrer les gagnants du GT Tested Reader Survey, de Wines on the Wing, de l'hôtel de l'année, de la compagnie aérienne de l'année et de Crystal, Hall of Fame et Quint Status.