Air Tahiti Nui réalise le vol domestique le plus long (15 000 kilomètres) du monde !

Crânement et comme un pied de nez aux restrictions US, le Dreamliner assurant le vol TN064 a décollé le dimanche 15 mars 2020 de l’aéroport de Papeete Faaa et s’est posé le lendemain matin à Paris CDG après avoir magnifiquement enjambé le continent nord-américain.



Une magnifique ellipse de plus de 15 000 kilomètres et faisant d’Air Tahiti Nui la compagnie détenant désormais le record du plus long vol domestique.



Avec ce vol, on mesure les fantastiques progrès des constructeurs aériens qui permettent maintenant à des biréacteurs comme ici le B787 (mais cela est vrai aussi de l’A350) de franchir des trajets considérables.



Certes, une telle distance ne peut se parcourir que dans le sens Est-Ouest, en bénéficiant sur les deux tiers du vol, de vents favorables.



L’avion doit aussi être léger et ne peut décoller à sa masse maximale. Il est donc limité en passagers, mais ce vol a quand même pu ramener en métropole un peu plus de 130 passagers.



Une belle performance réalisée par les équipages et les opérations de la compagnie polynésienne.



Dans la nuit américaine, au-dessus de L.A la ville des stars, une étoile filante arborant la fleur de tiaré n’a fait que passer.