Air Tahiti Nui, retrouvez toutes les dernières actualités

Après plus de 10 jours de grève, occasionnant des annulations de vols, les passagers d'Air Tahiti Nui vont recevoir des bonnes nouvelles de la direction de la compagnie. Nous avons appris qu'un accord a été signé avec les syndicats PNC. La grève est donc levée.Depuis le 4 juillet 2023, les PNC d'Air Tahiti Nui sont en grève. Le personnel exige une revalorisation de 30%. Malgré des réunions, la direction et les syndicats n'ont pas trouvé de compromis, le mouvement se poursuit avec des annulations de vols.Après deux ans de fermeture, le Japon a rouvert ses frontières. Air Tahiti Nui va relancer sa desserte de l'aéroport de Tokyo-Narita. A partir du 30 octobre 2023, la compagnie de la Polynésie française proposera cette liaison au rythme de 2 vols par semaine.Air Tahiti Nui annonce la prolongation de sa ligne entre Papeete et Paris CDG via Seattle toute l'année. Elle sera donc opérée à la fois l'été et l'hiver.