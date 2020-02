Air Tahiti Nui une compagnie immersive aux multiples récompenses...

Les 4 Tahitian Dreamliner de la nouvelle flotte sont baptisés et se nomment respectivement :, atoll dont l’aire marine est protégée aux réserves de biosphère de l’UNESCO depuis 1977,, la perle du pacifique, le plus beau lagon du monde,, exceptionnel explorateur Polynésien qui navigua au côté de James Cook et, atoll que la reine Pomare appelé son jardin d’Eden, désormais propriété éco-responsable de l’iconique Marlon Brando, cet avion a pour marraine Tumi Brando, petite fille du célèbre acteur. Air Tahiti Nui reste indissociablement le lien entre la Polynésie et le reste du monde, ambassadeur non seulement de la beauté de cet océan d’iles mais aussi de son histoire.