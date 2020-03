Airbnb étend ses facilités commerciales aux réservations existantes

"Au cours du mois dernier, 86% des sommes qui auraient dû être dépensées par des voyageurs ayant demandé une annulation leur ont été remboursées

En réponse aux circonstances extraordinaires occasionnées par le COVID-19 et à la perturbation des déplacements à l’échelle mondiale, Airbnb a mis en place des mesures pour faciliter le remboursement des voyageurs.Cette politique permet aux hôtes et aux voyageurs d'annuler les réservations éligibles sans frais ni pénalité. Elle s'applique désormais aux réservations existantes pour des séjours et des expériences dans le monde (à l'exception des voyages au sein de la Chine continentale) effectuées au plus tard le 14 mars 2020," a indiqué Airbnb dans un communiqué de presse.