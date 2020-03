Coronavirus : Airbnb met en place des mesures pour faciliter le remboursement des voyageurs

De nouveaux outils ont été développés afin d’autoriser directement des remboursements supplémentaires. Et si les propriétaires font des efforts, Airbnb renoncera à ses frais de services, de l'ordre de 3% et ce pour les nouvelles réservations jusqu’au 1er juin 2020.



Dans le même temps, pour les voyageurs contraints d’annuler une réservation, jusqu'au 1er juin, ils obtiendront un remboursement des frais de service ou un coupon de voyage d’un montant équivalent.



Si la plupart des réservations peuvent être annulées sans pénalité, le site a décidé d'élargir les circonstances de remboursement à un panel plus large, car même pour cause de « circonstances atténuantes », le voyageur se trouve 100% remboursé.



Pour Airbnb, le tourisme est parmi les industries les plus résilientes au monde et qu'il retrouvera bientôt le chemin de la croissance... C'est aussi tout ce que nous souhaitons.