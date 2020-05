Alitalia renforce son programme de vols en juin 2020 La compagnie assurera un total de 36 % de vols supplémentaires par rapport à mai

Alitalia renforce son programme de vols à partir 2 juin 2020 en ouvrant de nouvelles destinations vers l'Espagne, New York et le Sud de l'Italie.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Mai 2020

A compter du 2 juin, Alitalia reprend ses liaisons directes entre Rome et New York, ainsi que ses vols à destination de l'Espagne (Rome-Madrid et Rome-Barcelone) et ses liaisons directes entre Milan et le sud de l'Italie.



La compagnie assurera un total de 36 % de vols supplémentaires par rapport au mois de mai, en exploitant 30 lignes au départ de 25 aéroports, dont 15 en Italie et 10 à l'étranger.



En particulier, au départ de Milan Malpensa - l'aéroport où la compagnie poursuivra ses activités aériennes jusqu'à la réouverture de Linate - Alitalia assurera, en plus des 8 vols quotidiens vers Rome Fiumicino, 2 vols aller-retour quotidiens vers Bari, Catane et Palerme (sauf prolongation éventuelle des restrictions sur le transport aérien à destination et en provenance de la Sicile actuellement en vigueur) et 4 vols quotidiens en Continuité territoriale vers Cagliari, Alghero et Olbia.



Au départ de Rome, après avoir déjà augmenté ses liaisons avec Cagliari (de 4 à 6 par jour), la compagnie augmentera également ses vols vers Catane et Palerme (de 6 à 8 par jour) à partir de demain, 21 mai et reliera en juin le hub de Fiumicino à Alghero, Bologne, Bari, Gênes, Lamezia Terme, Milan, Naples, Olbia, Pise, Turin, Venise et, à l'étranger, à Barcelone, Bruxelles, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Munich, Paris et Zurich, ainsi qu'à New York.

Pour le troisième trimestre 2020, elle prévoit que l'activité atteindra environ 40% de ce qui était prévu avant le début de la pandémie de Covid-19.



A noter également qu'en collaboration avec la cellule de crise de la Farnesina, le programme de vols spéciaux pour le rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger se poursuit également, même à partir d'aéroports qui ne sont pas habituellement desservis par Alitalia. La compagnie prépare de nouvelles liaisons vers le Myanmar, l'Uruguay et l'Argentine pour les prochains jours.



Au départ de Paris les opérations n’ont jamais cessé durant cette période avec deux vols quotidiens entre Paris CDG et Rome FCO





