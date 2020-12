Allemagne et Pays-Bas : quelles sont les conditions pour voyager vers ou depuis ces pays ?

Et voilà, la seconde vague de l'épidémie se propage dans toute l'Union européenne.Avec une météo et une saison plus propices pour la propagation du virus, l'Europe fait face à une seconde vague qui pourrait être plus puissante que la première.Malgré sa bonne gestion de l'épidémie en mars dernier, l'Allemagne connait une recrudescence inquiétante des cas ces derniers jours.Ainsi, toute personne entrant sur le territoire allemand (par voie aérienne, maritime, fluviale, ferroviaire ou routière) ayant séjourné ou transité dans les 10 derniers jours dans une zone classée comme « à risque » devra se conformer aux obligations.Donc le voyageur doit informer les autorités sanitaires locales (cliquez ici) sans y recevoir de visite (hors autres membres du domicile). Les nuitées touristiques sont interdites.