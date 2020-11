Allianz Partners France : Pierre Brigadeau, nouveau Directeur des Opérations

Pierre Brigadeau a pris ses fonctions à la Direction des Opérations d’Allianz Partners France depuis le 1er octobre 2020.



Il devient membre du Comité de Direction et succèdera à Maurice Brom lorsque celui-ci fera valoir ses droits à la retraite en janvier 2021. Il a pour principales fonctions de piloter les plate-formes d’assistance, les achats et les réseaux de prestataires ainsi que les projets de transformation et IT.



Diplômé de l’ESCAE (Ecole supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises) de Brest en 1989, Pierre Brigadeau débute sa carrière chez le constructeur automobile Ford où il occupera durant 11 ans des fonctions marketing et vente jusqu’à en devenir le Directeur Marketing France, puis Europe.



C’est en 2002 qu’il rejoint le secteur de l’assistance. Il exerce successivement les fonctions de Directeur des Opérations au sein de France Secours et de Directeur ventes & marketing de la division Automobile de Mondial Assistance Groupe en 2005.