Allianz Partners France : Nohad Akl est nommée nouvelle directrice marketing et Digital

Après une dizaine d'années d'expérience, dans des projets de transformations financières, organisationnelles, informatiques et digitales auprès des directions de grands groupes français ou auprès de ministères, Nohad Akl prend de nouvelles fonctions.



En effet, l'ancienne responsable des partenariats stratégiques avec Allianz France vient d'être nommée directrice marketing et Digital d'Allianz Partners France, elle rejoint à ce titre le comité de direction de la structure.



Noël Ghanimé, Président d’Allianz Partners France, déclare « Grâce à sa parfaite connaissance de notre organisation, Nohad saura animer nos équipes et déployer la stratégie marketing et innovation pour répondre aux besoins de l’ensemble de nos clients, et ainsi conserver notre place de leader sur le marché de l’assistance.



Son expérience et son savoir-faire sont précieux pour notre organisation et permettront d’apporter toujours plus d’excellence et de valeur à nos services. »