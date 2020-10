Alpapart ouvre une nouvelle résidence à la Rosière

Cours de Qi Gong, de Yoga et séances de coaching seront proposés. Enfin, un salon d’esthétique, de massage et de coiffure proposeront leurs services.



Le groupe de résidences hôtelières Alpapart se situe au cœur des Alpes, dans les stations de Tignes et de La Rosière. Le groupe compte actuellement quatre résidences ainsi que deux à venir (décembre 2020 : Sky La Rosière et été 2021 : Chalet Hôtel Yeti à Tignes).