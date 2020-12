Luge, raquettes, vtt, ski de fond... quelles activités à la montagne pour les vacances de Noël ? pas de remontées mécaniques mais d'autres activités

Les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'au 7 janvier 2020... Qu'à cela ne tienne les stations de montagne ont plus d'un tour dans leur sac. Au programme : des itinéraires balisés et sécurisés pour la pratique du ski de rando, des raquettes, du VTTAE, de la luge, et même du ski de fond.

Par ici le programme à Val Thorens La Station de Val Thorens proposera de nombreuses activités hors ski alpin dès le 19 décembre 2020.



Les activités à pratiquer en autonomie :



Ski de randonnée : une piste de ski de randonnée d'environ 4,8km et 820m d+ est jalonnée et damée avec un départ au Rond-Point des Pistes à 2280m d'altitude et une arrivée à 3100m au sommet du télésiège du Col. La montée se fait par la piste verte Combe de Thorens, par la piste bleue Génépi puis par la piste rouge Col. La descente se fait par deux pistes damées et sécurisées : Col (piste rouge) puis Moraine (piste bleue). Ouverte tous les jours selon les conditions météorologiques.



Ski de fond : une piste de ski de fond de 3km sera tracée au départ du Rond-Point des Pistes.



Luge : 3 pistes de luge seront accessibles

La piste aux étoiles, au départ de la place Caron (le long du tapis Castor et Pollux)

La grenouillère sur la piste du Roc

Une piste au départ du Funitel de Péclet



VTT : le sentier de La Montagnette sera accessible aux VTT



Raquettes : 4 sentiers piétons (voir ci-dessous) sont autorisés aux raquettes



Sentiers Piétons : 4 sentiers piétons seront accessibles à pied ou en raquettes.

La Montagnette (au départ du quartier des Balcons)

La Marine (au départ du chalet Cosmojet)

La Moutière (au départ du chalet Cosmojet)

Les 2 Lacs (au départ du chalet Cosmojet)



Les activités encadrées :



Ski de randonnée : des initiations et des sorties ski de rando sont proposées par le Bureau des Guides des Belleville et les école de ski Prosneige, Evolution 2, Ski Cool et Val Thorens Ski Instructor.



Sorties raquettes : proposées par les école de ski Prosneige, Evolution 2, Ski Cool et Val Thorens Ski Instructor.



Cours de ski enfants et débutants : proposés par les écoles de ski Prosneige et Ski Cool.



Patinoire : la patinoire sera ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 20h. Activité à partir de 3 ans. Plus d'informations ici.



Big Airbag : un airbag gratuit, le long de l'hôtel Fahrenheit Seven sera encadré par le Club des Sports. Ouvert tous les jours selon les conditions météorologiques.



Atelier recherche de victimes en avalanche (DVA) : activité proposée par le Bureau des Guides des Belleville. Lieu : Rond-Point des Pistes. Vous devez avoir votre propre matériel.



Chiens de traineaux : activité proposée par Evolution 2, à partir de 2 ans



Apnée sous glace et nage sous glace : activité proposée par Evolution 2 au Lac du Lou (sans matériel respiratoire)



Balade en VTT éléctrique : activité proposée par Evolution 2



Parapente : activité proposée par Evolution 2



Cascade de glace : activité proposée par Evolution 2



Atelier enfant randonnée raquettes et construction d'igloo : activité proposée par Prosneige



Stages enfants : activités pour les enfants proposées par Evolution 2, tous les après-midis de 14h à 16h30 (chiens de traineux, trappeur, snow skate, VTTAE, initiation Snowboard...)



Les expériences du Club Val Thorens



Vis ma vie de dameur : êtes-vous prêt à monter à bord d’une dameuse à la fermeture des pistes ? Gilles et son équipe de dameurs vous emmènent découvrir tous les secrets du damage des pistes de ski de Val Thorens… Activité proposée 2 fois par semaine le matin à partir de 7h ou 8h. Durée : 1 à 2 heures.



Vis ma vie de niveauculteur : découvrez les secret de production de la neige de culture. Activité proposée 2 fois par semaine. Durée 2 heures.

Pour les plus jeunes notamment, les espaces de luge ainsi que les jardins d'enfants des écoles de ski seront ouverts avec même une possibilité d'initiation pour les débutants (enfants et adultes).



Des animations spécifiques pour Noël seront également au programme : la forêt de Noël, des chasses au trésor, des concours de bonhommes de neige, des ateliers de construction d'igloos, la déambulation d'un violoniste, des courses de luge ou encore la calèche du Père Noël le 25 Décembre.



Une piste d'initiation au ski de randonnée, balisée et sécurisée, sera ouverte. Des sorties hors-pistes seront également possibles, sous l'encadrement des écoles de ski et professionnels qui seront mobilisés.



Trois de pistes de ski de fond (en skating) seront accessibles au public ainsi que la grande nouveauté : le paintball de La Rosière.



Le paintball le plus haut d'Europe, accessible aux plus de 12 ans, qui se situe dans la forêt en dessous du Club Med.



Pour le grand frisson, la luge sur monorail l'Xtreme luge vous accueillera avec son circuit de 1000m !



Il sera également possible de faire de l'escalade en intérieur, des balades en raquettes encadrées ou non.

Vars (Hautes-Alpes) sans remontées mais avec la montagne Le programme sera aussi chargé à Vars. Plusieurs commerces et activités seront ouvertes dès ce mois de décembre.



On retrouve également les autres formes de glisse : ski de randonnée, jardin des neiges débutants, motoneiges pour enfants, balades en chien de traineau, VTT sur neige et autres sorties en raquettes à neige...



La luge sur rail du Caribou fera aussi son grand retour dès le 19 décembre. AU menu : vitesse et adrénaline pour une crise de fou rire assurée dès l’âge de 3 ans.



De nombreuses animations seront organisées : chasse au trésor, feu d'artifice, balade de nuit, déambulation Disney, sculpture sur glace, parcours d'obstacles...





Arêches-Beaufort (Savoie) ne se limite pas au ski ! Arêches et Beaufort se sont avant tout des villages de montagne ouverts, accessibles, vivants toute l’année, avec une âme, une histoire, un patrimoine et des traditions qui se découvrent et se partagent.



Au programme : des animations pour tous sont mises en place : ateliers, visites des villages, de fermes, du fonctionnement du domaine skiable (usine à neige, télécabine, engins de damage), de scierie et bien sûr de la coopérative laitière.



Arêches Beaufort se situe au pays du beaufort.



Les activités de plein air : sorties en raquettes, ski de fond, luge ou construction de bonhomme de neige avec vos enfants !

Le Plein d'activités à Valmeinier (Savoie) Sur la neige ou dans les airs, Valmeinier propose un large panel d'activités.



Chiens de traineau : En famille, en couple, entre amis ou en solo, c'est parti pour une belle sortie en compagnie d'un attelage ! Deux formules sont proposées :

• Baptême : installé confortablement dans le traîneau, la balade offre des paysages somptueux en compagnie de Lisa et de ses chiens

• Initiation à la conduite : les vacanciers se mettent aux commandes de l'attelage composé de 3 ou 4 chiens pour découvrir les sensations de musher

Tarifs : à partir de 80€/personne pour 1h d'initiation et 100€ pour une à deux personnes le baptême



Ski de randonnée

L'occasion de découvrir le patrimoine de la station et notamment les chalets d'alpage construits en pierre qui sont couverts de toit en lauzes. Ceci est dû à l'exploitation minière de lauzes et d'anthracites du 18ème au 19ème siècle. Cette randonnée est complétée par un itinéraire reposant, aux abords de la Neuvache qui culmine à plus de 3000 m d'altitude. Le fond de vallée est une zone protégée, idéale pour s'offrir une déconnexion totale et des paysages surprenants.

Tarifs : 60€/personne pour une balade de 5h accompagné par l'ESF



Ski débutant :

Les enfants et les adultes débutants pourront s'initier au ski alpin ou au snowboard pendant ces vacances de Noël dans les jardins des neiges et sur le front de neige.



Dans les airs :

Confortablement installés dans cet engin volant, les aventuriers partent pour 20 min de sensations uniques à la découverte des plus beaux paysages de Valmeinier et ses alentours !

Tarifs : baptême à partir de 80€. Option vidéo 40€.



Parapente :

Encadrés par des moniteurs diplômés d'État, petits et grands s'envoleront face aux sommets environnants en parapente biplace pour admirer des paysages à couper le souffle et découvrir la sensation unique de planer tel un oiseau !

Tarifs : à partir de 70€/personne - reportage vidéo Gopro 25€ en supplément.



VTT

En fin de journée, place à une sortie en VTT sur neige en compagnie d'un moniteur.

Tarif : 35€/personne - encadrement, équipement et navette compris.



Raquettes

Les accompagnateurs en montagne proposent des sorties demi-journées, journées ou nocturnes pour faire découvrir aux randonneurs les plus beaux sentiers de Valmeinier.

Tarif : à partir de 25€.



Mais aussi visites d'une ferme, d'une brasserie et balades dans le village et les hameaux...

