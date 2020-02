France : quelles sont les stations de ski les plus recherchées sur Google ?

Semrsuh ne s'est pas seulement intéressée aux lieux où les internautes veulent skier, mais aussi aux pratiques. Ainsi, le ski (68,70%) l'emporte facilement sur le surf (31,30%), car la raclette (81,66%) écrase à plat de couture la fondue.



A noter que dans les Alpes du Sud , la station la plus recherchée est Isola 2000 (34 00), dans le Massif Central Super Besse arrive en tête (39 817) et Cauterets (37 558) pour les Pyrénées.



Et vous un week-end à Val Thorens pour faire du ski, avec comme repas une raclette, ça vous tente ?