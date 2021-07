Amadeus lance une solution pour "payer quand vous volez"

Le pass sanitaire européen est en place et le secteur du tourisme caresse l’espoir d’une belle saison estivale.



Mais après presque deux années d’incertitudes chez les voyageurs, bousculés de restrictions sanitaires en annulations de vol, la confiance n’est plus la même au moment de réserver des billets d’avions.



Voilà ce qui a poussé Amadeus, le leader mondial de la technologie de voyage, à lancer une solution intitulée "Pay and fly" et qui permet aux voyageurs de seulement payer une semaine ou deux avant leur voyage et non lors de la réservation.



"Si le modèle traditionnel de paiement au moment de l’achat des billets d’avion est rassurant pour les compagnies aériennes, la pandémie provoque une réflexion profonde de l’industrie sur le sujet" , peut-on lire dans une étude commandée par Amadeus sur le rapport des voyageurs au paiement de leur prochain voyage.