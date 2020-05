AmériGo propose une formation sur son outil de devis en ligne

graphiquement soigné

En ces temps confinés, AmériGo propose une formation sous forme de webex dédiée àCet outil permet de réaliser un devis complet, détaillé et "" à vos clients.La formation durera environ une heure et sera accessible à tous en vidéo. (après lancement de la vidéo, patienter quelques secondes avant lancement du partage d'écran et visio sur la plateforme)