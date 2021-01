American Express GBT se paye le Groupe Ovation Travel

« Cette acquisition intervient à un moment très rude pour le secteur, et nos collaborateurs au sein de GBT et d'Ovation Travel Group maintiennent la cadence malgré un contexte incertain.



Nous avons travaillé dur pour protéger notre entreprise et notre personnel tout au long de cette période.



Même si nous relevons des défis à court terme, nous devons continuer à investir pour l'avenir et à mettre en œuvre notre stratégie sur le long terme. Je suis convaincu que cet accord renforcera la valeur collective et le service que nous offrons à nos clients, fournisseurs et partenaires, et qu'il créera de réelles opportunités de croissance » , ajoute-il.



« C’est grâce à des collaborateurs extraordinaires et à une véritable culture de l’excellence que nous avons pu offrir à nos clients et voyageurs une expérience personnalisée et réussie. Ces qualités nous ont permis de gagner leur confiance en tant que partenaire de voyage depuis plus de trois décennies.



Les 100 ans d'excellence du service de GBT, sa culture axée sur les valeurs et sa position avant-gardiste dans le secteur nous rendent complémentaires, ce qui me donne une grande confiance dans l'avenir. Je suis ravi que nous rejoignions la famille GBT », commente Paul Metselaar, président directeur général du groupe Ovation Travel.



Ovation Travel Group et ses employés deviendront une division de la structure Global Customer Partnerships de GBT, dirigée par la même équipe de direction.