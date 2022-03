Amex GBT : des revenus en chute libre en 2021

" Nous avons terminé l'année 2021 sur une note élevée malgré l'impact d'Omicron en décembre, avec des résultats financiers pour l'ensemble de l'année bien supérieurs à nos prévisions ajustées, grâce à une augmentation de 119 % des revenus du quatrième trimestre et à des gains d'efficacité découlant d'une discipline continue en matière de coûts, " a déclaré Paul Abbott.



Et toujours selon nos confrères de Skift, les dernières semaines démontrent une résistance du voyage d'affaires, avec des transactions atteignant 51 % des niveaux de 2019 au cours de la dernière semaine de février 2022.



L'amélioration constatée au mois passé est de 23% par rapport à la mi-janvier.



Durant la crise, l’agence a investi sur le marché des petites et moyennes entreprises qui représentent désormais 45 % de ses revenus totaux.



" Nous pensons que la reprise des voyages d'affaires est bien engagée et prend de l'ampleur, " poursuit Paul Abbott, le président-directeur général d'American Express Global Business Travel.



Ce potentiel redémarrage doit permettre à Amex GBT de pouvoir réaliser son entrée en bourse, au cours du 1er semestre de l'année 2022.