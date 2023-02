Amex GBT : la CFDT et la CFTC n'ont pas signé les NAO 2023

"Il y avait une très forte attente de la part des salariés, ils vont être très déçus. C'est d'ailleurs la première fois que nous communiquons à travers un communiqué de presse commun à l'intersyndicale" ajoute le représentant du personnel.



Ce document précise : "Les organisations syndicales s’interrogent et s’inquiètent sur l’avenir des négociations devant le peu de marges de manœuvre dont semble disposer la Direction française soumise aux injonctions du Groupe".



Pour Yorick Charveriat, vice-président et directeur général France d'Amex GBT que nous avons contactés "il faut regarder l'état de l'industrie, des entreprises et du contexte. Nous avons une responsabilité de pérenniser l'entreprise. Nous ne sommes toujours pas revenus à 80% du business, nous oscillons entre 70 et 75% du niveau pré-pandémique"



"Il faut remettre les choses dans leur contexte ajoute t-il. Si nous regardons sur les 10 dernières années, il y a eu des augmentations et pourtant il y avait peu d'inflation... et oui nous avons proposé des augmentations, elles sont basées sur le mérite, et oui nous avons aussi revalorisé les tickets restaurants. Nous sommes à plus de 2 euros d'augmentation même si ce n'est pas le niveau attendu.



Quant à la prime de télétravail nous sommes déjà très au-dessus des minima légaux. Je comprends tout à fait qu'il y ait des revendications, mais il faut aussi savoir défendre des choses raisonnables..."