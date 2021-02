Amex GBT : un nouveau rapport pour comprendre et gérer l'impact des voyages d'affaires sur les employés Les gestionnaires de voyages jouent un rôle dans le bien-être des employés

Alors que le déploiement des vaccins Covid-19 signifie que de nombreux employés commencent désormais à envisager la reprise de leurs voyages d'affaires, American Express GBT publie un rapport destiné aux responsables des voyages d'affaires qui définit un cadre en cinq étapes pour comprendre et gérer l'impact des voyages d'affaires sur les employés. L’étude "On the road to wellbeing" fournit des conseils pour aider les gestionnaires de voyages à évaluer le sentiment vis-à-vis du retour au voyage et à en tenir compte dans les profils de risque individuels des voyageurs.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 17 Février 2021





Aussi, American Express Global Business Travel (GBT) vient de publier un rapport destiné aux responsables des voyages d'affaires, pour les aider à comprendre et gérer l'impact des voyages d'affaires sur les employés.



Le rapport, intitulé comment les responsables des voyages peuvent combiner les données sur les voyages avec celles sur les ressources humaines, telles que les classifications professionnelles ou la durée d'occupation du poste, afin de comprendre en profondeur l'impact des voyages sur la santé mentale et physique des individus ", précise AmEx dans un communiqué.



Ainsi, les responsables des voyages peuvent identifier les voyageurs qui risquent de se fatiguer ou de s'épuiser, et ainsi mettre en place des mesures pour les aider, telles que l'amélioration du confort de voyage ou la compensation "temps de vol" pour les vols de nuit long-courriers. Les gestionnaires de voyages sont dans une position unique pour fournir à leur organisation un aperçu de l'impact des voyages d'affaires sur le bien-être des employés - mais beaucoup ne disposent pas des indicateurs-clés de performance (KPI) qu'ils pourraient utiliser pour mesurer et surveiller le bien-être des voyageurs.Aussi, American Express Global Business Travel (GBT) vient de publier un rapport destiné aux responsables des voyages d'affaires, pour les aider àLe rapport, intitulé "On the road to wellbeing" explique notamment "", précise AmEx dans un communiqué.Ainsi, les responsables des voyages peuvent, et ainsi, telles que l'amélioration du confort de voyage ou la compensation "temps de vol" pour les vols de nuit long-courriers.

Cinq étapes pour une plus grande visibilité du bien-être des voyageurs Le rapport définit un cadre en cinq étapes pour une plus grande visibilité du bien-être des voyageurs :



1. Impact : déterminer les aspects des voyages d'affaires qui ont le plus d'impact sur les employés



2. Identifier : développer des profils de risque des voyageurs pour comprendre l'impact des voyages sur les employés



3. Révision : vérifier que la politique de voyage de l'entreprise est mise à jour avec des mesures qui favorisent le bien-être, telles que l'assistance en cours de voyage et les indemnités de frais de nourriture et de boisson adaptées aux voyageurs



4. Les KPI : introduire des indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer la performance des initiatives de bien-être et communiquer à ce sujet dans toute l'organisation



5. Mesure : s'assurer que l'enquête de satisfaction sur les voyages comprend le bien-être des employés.

