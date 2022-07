AnimaParc Occitanie développe ses attractions et déploie sa stratégie

Dans la première phase de déploiement de stratégie, AnimaParc Occitanie dévoilera petit à petit durant le mois de juillet des nouveautés sur ses attractions mythiques. Du côté du Niagara, montagne russe aquatique sur des bûches,L’attraction Far West Express à l’ambiance western, proposera désormais, à grand renforts de nouveaux effets sonores, de canons à fumée et d’effets lumineux led, pour une ambiance encore plus immersive. Du côté de La Forêt des Dinosaures, l’ambiance sonore a également été modifiée afin d’offrir aux visiteurs une expérience inédite. Frissons et spectacle garantis !Pour la première fois de son histoire, l’intégralité du parc à thèmes est sonorisée. AnimaParc est divisé en 6 zones à thèmes (Far West, Pirates, Fantasy, Indiens, Dinosaures, Tropical) avec chacune son ambiance et ses bruitages sonores rendant l’expérience de visite encore plus immersive. Toutes ces nouveautés sont imaginées, conçues et installées en interne par l’équipe d’ingénieurs et apprentis du parc.Début Juillet, AnimaParc Occitanie rouvrira son espace aquatique, le New Splash Park, qui a fait peau neuve pour garantir le confort et la sécurité des visiteurs. Trois jeux d'eau ont également été ajoutés ainsi qu’un nouveau stand de restauration baptisé Tropi’Kiosk servant des produits rafraîchissants tout le long de la journée.Enfin, de nouveaux spectacles interactifs seront de nouveau proposés cette saison et du 22 octobre au 6 novembre 2022 (date de fermeture du parc), se tiendra Anima’Loween, Fiesta de los Muertos, un événement pour lequel le parc se parera de décorations diaboliquement colorées et festives.