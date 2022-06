Leader européen de l’industrie des loisirs, avec 10 domaines skiables (Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes), 12 parcs de loisirs (en France et en Europe, Astérix , le Futuroscope , le musée Grévin ou France Miniature), la Compagnie des Alpes Et un résultat net de 112,7 millions d'euros, en progression de près de 75%, assorti d'un excédent brut opérationnel (EBO) lui aussi en croissance de +51,6%.Les parcs de loisirs ont accueilli plus de 2 millions de visiteurs sur la période, qui ont généré quelque 120 millions d’euros.Les journées skieurs ont eu un peu de mal a démarré pour ensuite dépasser les niveaux de 2019 au mois de mars, produisant plus de 392 millions d’euros, le solde provenant des activités de conseil.