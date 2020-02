Anne Rigail (Air France) : "Il s'agit de transformer Hop! et non pas de fermer la compagnie !"

Chez Air France Hop!, le ton se durcit entre SNPL et direction.



Après deux journées de mobilisation avortées pour laisser la place aux négociations, les pilotes seront en grève deux jours de cette semaine : lundi 24 et jeudi 27 février 2020 (de 6h à 17h59). Le mouvement pourrait ensuite se poursuivre tous les vendredis du 6 mars au 30 avril.



La direction du groupe Air France-KLM, après avoir proposé un texte d’accord qui a été rejeté à l’unanimité par le conseil syndical, ne compte pas faire de nouveaux gestes vers le SNPL.



« Aller au-delà des propositions déjà formulées nous parait irresponsable pour la santé de l’entreprise » , tranche Anne Rigail, à la tête de la compagnie nationale, interrogée en marge de la présentation des résultats financiers du groupe Air France-KLM, jeudi 20 février 2020.



Au cœur des débats, outre les conditions de travail et de salaires, se trouve aussi la question des passerelles des pilotes Hop (non intégrés à la maison-mère) vers Air France (200 départs en 2017).



« L’aspiration des pilotes est trop importante et peut mettre en danger Hop!. On ne peut pas avoir de taux de départs qui mettent en danger l’entreprise » , assure Anne Rigail.