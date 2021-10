Antilles : Air Canada fait son retour en Guadeloupe et Martinique

Un come back que le transporteur à la feuille d'érable fait aussi en Guadeloupe. La liaison sera rétablie entre Pointe-à-Pitre et Montréal dès le 31 octobre 2021.



La ligne sera aussi assurée par un Boeing 737 et opérée jusqu’à 5 fois par semaine : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.



La SAGPC (Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes) se réjouit du retour d’Air Canada, compagnie historique de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes : « Ce redémarrage des vols, qui s’accompagne de mesures sanitaires spécifiques, est une excellente nouvelle pour la reprise du trafic et particulièrement sur le faisceau Amérique du Nord qui représentait une part importante du trafic pré-crise.



Nous sommes également heureux de constater l’augmentation du nombre de vols hebdomadaires prévus par notre partenaire, qui prouve la bonne dynamique de cette ligne Montréal-Pointe à Pitre et confirme l’engouement croissant des canadiens pour la destination Guadeloupe, mais également des guadeloupéens pour le Canada ».