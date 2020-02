Aparthotel Adagio® : les ventes en ligne progressent de 10% en 2019

En 2019, Aparthotel Adagio® annonce avoir réaliser une progression de ses ventes (+10% sur l'e-distribution par rapport à 2018) sur tous les canaux directs (+21% par rapport à 2018) et indirects, ainsi que sur les deux segments de sa clientèle, loisirs et affaires.



En 2019, le volume d'affaires a dépassé les 300 millions d’euros.



D’autre part, la marque a su attirer une clientèle étrangère de plus en plus nombreuse : 15% sont des clients européens, 53% des clients français et 32% des clients d’autres continents (Asie, Amérique, Moyen Orient et Océanie).



L’année dernière, la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre & Vacances Center Parcs a ainsi accueilli 514 296 clients de 226 nationalités différentes.