Après le Concorde, doit-on miser sur l’avion spatial stratosphérique ?

Nous développons une fusée ailée pour des transports à grande vitesse d'un point A à un point B, qui serait moins coûteuse que les engins lanceurs de satellites et plus rapides que les aéronefs traditionnels

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de science-fiction et on est loin de l'ère des maquettes.Aujourd’hui on est entrée dans le "dur" et le concret. Jugez-en par vous-même.Parcourir en une heure les 11 000 km qui séparent New York de Pékin : c'est la promesse faite dès 2022 par Space Transportation chinoise spécialisée dans le tourisme spatial.», explique l'entreprise au journal Yicheng Times.Si un premier prototype est attendu pour 2023,Space Transportation ne compte pas s'arrêter là et envisage, à partir de 2030, de proposer des vols spatiaux habités (soit au-delà de 100 km) à bord d'appareils de plus grande taille.Voilà qui pourrait bouleverser le marché du Tourisme spatial… mais les Chinois ne sont pas les seuls à viser un tel objectif.