Arabie Saoudite : Zannier Hotels conclue un partenariat avec NEOM

"revenir aux fondamentaux de l’hospitalité privée".

"une attention aux détails à chaque instant, par un véritable sens du raffinement et de la discrétion et une recherche de l’émotion plus que de l’expérience".



"un luxe nouvelle génération"

"force de Zannier Hotels réside dans son approche de « simplicité maîtrisée », qui met l'accent sur la personnalisation, l'immersion, la durabilité et l'authenticité".

. Zardun comprendra une série d'oasis permettant la réintroduction d'espèces animales, d'arbres et de plantes indigènes.qui propose de, Zannier Hotels a l'ambition de s’illustrer parLe projet avec NEOM représente une nouvelle étape pourambitieuse et créative, cultivantSelon le communiqué du groupe, laTous les projets sont en effet réalisés par le studio de design d'intérieur internalisé, ce qui garantit une cohérence et une expérience client distincte.