Armelle Solelhac : "Changer le monde en voyageant ? Oui c'est possible !" lvibrant plaidoyer pour le voyage, vecteur de paix et de bien-être

Armelle Solelhac est une passionnée des sports de glisse depuis son plus jeune âge. Sa maîtrise en droit des affaires (Université Grenoble-Alpes) et un Mastère Spécialisé Exécutif en Marketing & Communication de l'ESCP (Paris) en poche, elle est partie rider les domaines skiables du monde entier pendant 2 ans. Elle a visité 280 stations de montagne dans 27 pays sur les 5 continents.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 22 Décembre 2020

Pour tous ceux qui se poseraient la question du bien fondé de voyager, regardez cette vidéo d'Armelle Solelhac et vous apprendrez que le voyage est la meilleure réponse à la pandémie.



Le moyen le plus efficace d'aider la planète dont 1 emploi sur 10 dépend du tourisme.



Pour autant, cette spécialiste des sports d'hiver ne nie pas la réalité climatique qu'elle aborde sans complexes et met à plat avec des arguments et des exemples parlants.



Armelle fondé SWITCH, une agence de prospective, de stratégie marketing et de communication numérique spécialisée dans le tourisme et les sports de plein air, située à Annecy (France) et à Los Angeles (USA). Jusqu'à présent, elle a travaillé avec succès avec plus de 150 clients.

En parallèle, elle siège au conseil d'administration de diverses entreprises et ONG. Elle enseigne également à l'Institut universitaire de technologie de Savoie Mont-Blanc.



En 2016, elle a effectué un deuxième tour du monde pour étudier plus de 100 destinations balnéaires dans 14 pays sur 4 continents.



Depuis plus de 15 ans maintenant, elle développe son domaine de recherche fondamentale sur la prospective concernant l'enchantement, l'influence et l'expérience client en ligne et hors ligne.



Elle est invitée dans le monde entier pour parler de l'avenir du marketing et de la communication dans les secteurs des sports de plein air, de l'hôtellerie et du tourisme. En octobre 2019, elle a publié "Mountain Resorts Marketing and Management" (Ed. Territorial).

