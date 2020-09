Arrivées de touristes : le retour aux niveaux de 2019 devrait prendre entre 2 ans et demi et 4 ans

L'Europe a été la deuxième région la plus touchée de toutes les régions du monde, avec une baisse de 66 % des arrivées de touristes au cours du premier semestre 2020.



Les Amériques (-55%), l'Afrique et le Moyen-Orient (-57% chacun) ont également souffert. Cependant, l'Asie et le Pacifique, première région à ressentir l'impact de la COVID-19 sur le tourisme, a été la plus touchée, avec une baisse de 72 % des touristes pour la période de six mois.



Au niveau sous-régional, l'Asie du Nord-Est (-83%) et l'Europe du Sud de la Méditerranée (-72%) ont subi les plus fortes baisses.



Si l'OMT a établi plusieurs scénarios plus ou moins optimistes, l'organisation estime que le retour aux niveaux de 2019 en termes d’arrivées de touristes devrait prendre deux et demi à quatre ans.