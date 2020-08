Article MAIF : droit de réponse de l'APST

"conteste les éléments d’informations fallacieux qui y sont présentés, notamment ceux relatifs à sa situation financière."

"L’APST assume sa mission depuis plus de 50 ans avec rigueur et professionnalisme comme l’ont confirmé les audits réalisés à la demande des pouvoirs publics par les cabinets Deloitte et August Debouzy.



Contrairement aux allégations présentées, les pouvoirs publics sont à ce jour aux cotés de l’APST d’une manière constructive et positive pour l’accompagner dans son plan de transformation."

En réponse à l’article de Monsieur Jean Da Luz publié dans TourMaG ce jour, l’APST souhaite préciser qu’elleÀ l’issue du Conseil une conférence de presse aura lieu le 3 septembre à 12h.