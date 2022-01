Article Onze crée l'Arabian Tourism Association

Article Onze crée la première association des acteurs du tourisme des pays du monde arabe : ATA (Arabian Tourism Association)



"ATA a pour objectif de communiquer d’une même voix, sans dénaturer les spécificités de chaque destination et de participer au développement de leurs images de marque et leurs notoriétés en proposant des actions complémentaires à celles déjà initiées par chacune d’entre elles" indique un communiqué de presse.



L'association entend réunir l’ensemble des professionnels du tourisme œuvrant dans la zone : Destinations, TO, DMC, OTA, Compagnies aériennes, AGV, Croisiéristes, Organisations institutionnelles, Réseaux de distribution et médias.



Le board est d’ores & déjà constitué, réunissant des experts de la zone Moyen-Orient et Maghreb, entourés par des professionnels de la communication, présentés ci-dessous par ordre alphabétique :