Avec son immense frontière avec les Etats-Unis, le Mexique a bien évidemment beaucoup appris de ce grand voisin.C’est bien grâce au modèle nord américain combiné au génie mexicain que se sont développées les plus belles villégiatures latino américaines. Mais aussi quequi a choisi de mettre en valeur son penchant pour le, dans des aires protégées de plus en plus nombreuses, le long d’itinéraires dotés de routes de qualité et d’escales culturelles majeures.Très emblématique du gouvernement actuel et de sa stratégie de développement : le train Maya, vient d’être inauguré fin 2023.Traversant 5 états, desservant 34 gares et parcourant 1 550 kilomètres, il traduit la volonté de relier toutes les régions touristiques du pays, les riches comme les pauvres sans pour autant endommager l’environnement.Et d’ores et déjà, affichant 65 000 passagers en 70 jours d’exploitation, il se positionne comme une attraction à ne pas manquer... Tandis que des états comme celui de Oaxaca ou de Basse Californie, se conforment aux goûts et aux attentes d’une clientèle en quête de nature préservée.La nouvelle route reliant en moins de 3 heures Oaxaca aux plages du littoral, a surtout été vantée ainsi que le réseau des Villages magiques, et la célèbre fête des morts…