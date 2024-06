Héliades : l'Echappée Maya a réuni 56 agents de voyages

Au niveau de la découverte du Mexique et de nos produits mais aussi une aventure humaine avec différents acteurs du tourisme où le mot d’ordre était la bonne humeur et le professionnalisme. La communication et les échanges étaient ultra fluides malgré le nombre important de participants, nous avons pu échanger et partager les uns avec les autres.



Merci à mes équipes, à nos partenaires Xplorassur, Hyatt Inclusive Collection, Air Caraïbes, Jumbo Tours et un immense merci aux agents de résa, aux responsables d’agences et aux directrices régionales qui ont répondu présents

voulait remercier Héliades et les partenaires pour ce magnifique eductour. A mon niveau cela a été très porteur car je pensais vraiment maîtriser le Mexique et je me suis rendu compte avec ces nombreuses excursions qu’il me manquait des connaissances. De plus, nous avons visité et logé dans des hôtels vraiment remarquables. Tout fût parfait : l’organisation, l’encadrement, un grand merci aux équipes d’Héliades et aux partenaires

Nous avons été super bien reçus, des hôtels fantastiques, des chambres toujours très bien, les excursions étaient les meilleures, le tout bien accompagnés !

pour cette superbe échappée Maya, un super groupe avec une superbe entente, merci à la chaîne Hyatt Inclusive Collection pour tous ces hôtels visités, on a bien apprécié les moments dédiés et les excursions nous ont permis de bien apprécier la destination

Le programme d'excursions a permis aux participants de découvrir le Yucatan , avec les célèbres, ainsi que la. Ils ont également eu l'occasion de se rafraîchir dans plusieurs cénotes.Une matinée a été dédiée aux interventions des partenaires :. Ensuite, les participants ont été testés sous forme de quiz sur les évolutions et nouveautés d’Héliades Le séjour a débuté à, un établissement phare d’Héliades au Mexique. Les agents de voyages ont pu profiter des chambres spacieuses, des buffets généreux et du cadre de cet hôtel situé en bord de mer à Puerto Morelos.Le séjour s’est ensuite poursuivi au. Bien que les participants aient trouvé le dédale des différents bâtiments quelque peu déroutant, ils ont apprécié la décoration épurée et soignée ainsi que les magnifiques piscines.Au programme figuraient également des visites de superbes hôtels du groupe Hyatt Inclusive Collection, notamment. Cet hôtel réservé aux adultes offre un cadre idéal pour s’évader.Le séjour s’est achevé au, un hôtel au cadre unique, parfait pour les couples comme pour les familles. Cet établissement de style hacienda est doté de jardins luxuriants.Plusieursont été organisées pour faire découvrir le Mexique et ses spécialités gastronomiques, sa musique, ses danses et ses couleurs. L'une des soirées marquantes du séjour a eu lieu au, où des spectacles se sont enchaînés toute la nuit, mettant en scène des danseurs et performeurs en costumes magnifiques, avec des décors et des jeux de lumière exceptionnels.Pourqui a participé à l’éductour, ce fût une grande réussite : «. », «».ajoute «remercie Héliades «».