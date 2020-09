Asia sort une nouvelle brochure Tentations 2021

* "Esprit d'aventure" :

Horizons Ladak, un voyage où beauté rime avec spiritualité et paysages préservés.

Nomad's Land, un périple dans les pas des cavaliers kazakhs et kirghizes.

Pastorale Mongole au royaume des grands espaces, des chevaux et des nomades.

Terre et eau d'Hokkaido au Japon, à la découverte d’un Japon secret et hors sentier.

Îles et volcans d'Indonésie, pour un voyage aux airs d’aventure dans les recoins les plus cachés de cet immense archipel.

Tonkin hors sentiers un périple hors cadre dans les confins du nord Vietnam.



** "La gamme Collector" :

Gujarat Rhapsodie, pour un voyage dépaysant à travers une région résolument hors sentiers et au caractère bien trempé.

Festivals du Bhoutan, une plongée au coeur de l’Himalaya, entre ferveur séculaire et vallées enchantées.

Duo aux Antipodes, pour un combiné d’exception au coeur de l’Océanie pour relier la Nouvelle-Zélande à l’Australie.

Yunnan, sur la Route du Thé, dans les pas des anciens caravaniers, entre somptueux paysages de montagnes, villages de minorités aux traditions préservées et villes-musées jusqu’aux contreforts himalayens.

Esprit du Japon, pour une plongée inédite dans l’intimité du Japon, entre nature éthérée et villages hors du temps, forêts de cèdres et sanctuaires shinto.