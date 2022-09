Assistance aux Voyageurs : OnSpot enregistre un été record

“Nous avons ressenti cet été une tension générale dans les équipes et une pression organisationnelle chez certains de nos partenaires bien plus prononcée que les années précédentes, et même si notre rôle de facilitateur est le plus évident à destination, il doit commencer par l’expérience et l’aide apportée à nos partenaires agences et tour-opérateurs, à travers notre plateforme” explique Benoît.



“Nous avions bien anticipé la recrudescence des demandes des voyageurs en doublant notre équipe support mais n’avions pas anticipé qu’un tiers des dossiers en départ Juillet et d’Août seraient enregistrés le mois même du départ ! Ce chiffre excédait rarement les 10% les années précédentes.”



Cela passera par la mise à disposition d’un outil permettant de pouvoir réserver le service OnSpot en quelques clics et son fondateur prévoit de multiplier le nombre d’intégrations aux systèmes de réservation et CRM de ses partenaires voyagistes en 2023.