Assur-Travel fait le bilan des ventes d’assurances voyages en 2023 et fête ses 20 ans !

Présentez-nous Assur-Travel et son positionnement

la conception pour les clients voyagistes de nos courtiers partenaires des offres d’assurance voyage sur mesure ;

des offres santé et prévoyance pour les expatriés.

Quel bilan dressez-vous des ventes d’assurances voyages pour l’année 2023 ?

Quelle vision avez-vous sur 2024 ?

Assur-Travel vacette année !Il y a 20 ans en février 2004 nous démarrions à Lille, avec juste notre énergie et plein de rêves.Notre 1er salarié a été recruté un an plus tard en 2005.Aujourd’hui notre siège et nos équipes d’une quarantaine de personnes sont toujours dans le Nord, à Villeneuve d’Ascq exactement.Nous continuons à, d’ailleurs, la moyenne d’âge de nos salariés multilingues ne dépasse pas les 30 ans. Ils représentent le véritableet sontpour sans cesse améliorer nos process et la satisfaction de nos clients voyagistes.Nous attachons une importance capitale à leur assurer les meilleurs prix, les meilleurs services et la meilleure réactivité notamment pour l’indemnisation. Nos délais sont particulièrement courts, puisqueNotre activité s’exerce surNous gérons l’intégralité des sinistres pour le compte de nos assureurs partenaires.L’année 2023 est venu consolider une très bonne année 2022 en termes de ventes d’assurance voyage.Certes avec un covid moins anxiogène, nous avons remarqué quemais cela n’a pas impacté nos ventes car nous avons recruté de nombreux nouveaux voyagistes au cours de l’année.NotreUne soixantaine de nouveaux voyagistes nous ont rejoint en 2023 pour nous confier la gestion de leurs programmes d’assurances voyages et ce mouvement s’amplifie depuis la fin de l’été 2023.