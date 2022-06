Appli mobile TourMaG



Assurinco construit l'avenir Avec une expertise de 30 ans, Assurinco est aujourd’hui un acteur majeur de l’assurance tourisme.

Envoyer à un ami Partager cet article

Maîtrise des problématiques, des attentes des voyageurs assurés, expérience des contraintes spécifiques de chaque destination, Assurinco est un témoin privilégié de l’univers du voyage et de ses évolutions.

Assurinco mise sur son expertise, l’implication et la présence de ses équipes sur le terrain et sur les meilleures technologies.



Nous sommes allés à la rencontre de Clémentine, Responsable Service Client et Benjamin, Directeur Commercial qui nous parlent de l’entreprise, de sa stratégie, de ses valeurs et de ses ambitions.

Après 2 ans de crise Covid, le secteur du tourisme reprend enfin des couleurs et Assurinco assure pour que cette reprise se passe dans les meilleures conditions pour les partenaires et leurs voyageurs assurés.

Rédigé par Bernard Neirinckx le Lundi 6 Juin 2022

Clémentine, quelle est la nature de votre poste et quelles sont les fonctions qu’il couvre ?

Clémentine Deprez : Je suis responsable du service Animation et Relation Client chez Assurinco et j’encadre, manage et accompagne une équipe de 6 personnes depuis maintenant plus de 2 ans.



Quel a été votre parcours chez Assurinco ?

C.D : Il y a 7 ans, lorsque je suis arrivée dans l’entreprise, j’ai commencé par occuper un poste de chargé de clientèle. Après quelques années, mon expérience m’a amené à prendre le poste de Superviseur avec 2 volets essentiels : un volet organisationnel pour lequel j’avais en charge la gestion des plannings et la priorisation des tâches et un volet tourné vers les ressources humaines avec la formation des nouveaux recrutements et la montée en compétence des équipes.

A la suite de cela, il m’a été confié mon poste actuel dont l’objectif est d’accompagner en back office nos clients partenaires opérateurs et la force commerciale terrain dans leurs missions de suivi et formation.



Clémentine Deprez :C.D :

Comment fonctionne la promotion interne ? C.D : Chez Assurinco, la promotion interne est une réalité ! Elle a été le vecteur essentiel de mon évolution. C’est très motivant et gratifiant d’évoluer sur différents postes au sein du même service, d’avoir la confiance de l’équipe, de la direction, et des partenaires dans les tâches réalisées au quotidien. C’est une reconnaissance à la fois des compétences et des valeurs humaines partagées.



Quelles sont les missions du service client au siège ? C.D : Le service client assure 2 grandes missions. Renseigner et accompagner au quotidien les clients partenaires B to B ; accompagner notre force commerciale en lui fournissant le back office et les outils nécessaires à ses missions.

Cette fonction implique de nombreux échanges quotidiens avec le service commercial Front office, nous recueillons leurs impressions, les remontées du terrain pour optimiser les outils. Enfin nous coordonnons l’ensemble des actions avec le reste des services du siège.



Comment est organisé le service ? C.D : On peut dire que le service client est à l’image du reste de l’entreprise : axé autour des besoins du client, c’est crucial pour Assurinco. Notre volonté première est de bien accompagner nos clients, en apportant des réponses rapides et pertinentes à leurs questions.



Comment sont intégrées les nouvelles recrues ? C.D : Avant qu’un nouveau recrutement soit opérationnel, il y a un temps de formation théorique à nos métiers d’une durée de 2 à 3 semaines lors duquel les différents services sont appréhendés. Ensuite vient le volet pratique qui consiste en une approche terrain réelle. Celle-ci est encadrée par un commercial ou un chargé de clientèle afin que le nouveau collaborateur se familiarise avec nos produits. Cette phase dure entre 4 et 6 mois. Pour Assurinco l’humain est un réel investissement et nous misons sur une formation conséquente pour que nos collaborateurs soient parfaitement autonomes.



Que vous apportent les nouveaux recrutements ? C.D : Leurs valeurs humaines bien sûr ! Leurs expériences passées, leur œil neuf, leurs propositions d’idées nouvelles sources d’inspiration. En deux mots : expérience et créativité. A noter aussi que même si la majorité de l’équipe actuelle vient du tourisme, nous recrutons dans d’autres domaines où la relation client est au cœur des préoccupations quotidiennes.

L’essentiel est d’avoir un état d’esprit, une capacité d’écoute, une sensibilité commerciale car une expertise peut toujours s’acquérir.



Comment définiriez-vous les valeurs portées par Assurinco ? C.D : Nous sommes dans un univers concurrentiel sensible et très exigeant. Les valeurs qui nous définissent sont notre expertise, notre réactivité, notre conseil.

Comment définiriez-vous l’ambiance chez Assurinco ? C.D : En interne, nos valeurs sont la cohésion, l’esprit d’équipe, la bienveillance, l’entraide… On est plus forts en étant soudés et solidaires, plus performants en partageant les idées. Je veille à porter ces convictions auprès des collaborateurs.



Cette qualité de conseil et d’écoute client est portée par nos valeurs et je pense qu’ils le ressentent et l’apprécient.

Nous essayons de rendre l’assurance attractive, elle qui est réputée plutôt ennuyeuse.

A propos d’ambiance et d’état d’esprit, nous voudrions, Benjamin et moi, remercier l’ensemble de nos équipes.



Quel est votre cap, quels sont vos objectifs ? C.D : On sort de 2 années compliquées pour tout le secteur du tourisme, l’activité reprend. Dans ce contexte il est important pour l’équipe de se mobiliser autour de nos objectifs historiques : continuer à accompagner au mieux nos clients, à fournir un service de qualité. Nous sommes experts et motivés !



Envisagez-vous d’autres recrutements ? C.D : Nous l’espérons car ça voudrait dire qu’il y a du travail ! Le recrutement est lié au commerce : après un arrêt complet de l’activité du jour au lendemain, nous restons prudents. La reprise de l’activité se fait progressivement.

La crise a eu pour effet d’inciter les clients à s’assurer davantage, il y a moins de voyages mais ils sont plus assurés.



Benjamin, à vous de nous parler d’Assurinco et du rôle que vous y jouez…

Quel est votre parcours et quand avez-vous pris vos fonctions ?



Benjamin Patier : Lorsque je suis arrivé, il y a un peu plus de 10 ans. J’ai commencé comme Clémentine, en tant que Chargé de Clientèle – Service Client, pendant 4 ans. J’ai ensuite formé les tours opérateurs et agences de voyage à la compréhension des contrats. J’ai poursuivi ma carrière en qualité de responsable de zone Sud-Ouest pendant près de 5 ans. Enfin, j’ai pris ma fonction de Directeur Commercial au 1er janvier 2022. Ce poste n’était pas pourvu depuis 6 ans, c’est la reprise qui en a motivé la création. Nous en avons défini les contours avec Stéphan Chaubet.

Ce défi s’inscrit pour moi dans la continuité naturelle de mon engagement, depuis 10 ans je m’implique dans les projets. Dans la société ce poste arrive l’année de nos 30 ans, tout un symbole !

Benjamin Patier :

Pouvez-vous nous présenter vos missions et votre équipe ? B.P : L’une de mes premières missions a été de recréer une équipe. Nous avons donc lancé un recrutement sur toute la France pour trouver des responsables de zones sur l’ensemble du territoire.

Mon équipe est maintenant composée de 4 responsables de zones qui rencontrent nos clients physiquement et 1 délégué commercial sédentaire. Ces recrutements sont une vraie réussite dont nous nous réjouissons !



Quels sont les profils de vos nouveaux recrutements ? B.P : Nous avons sélectionné des commerciaux déjà identifiés dans le monde du tourisme et qui maîtrisent le secteur. Il s’agit de profils matures, entre 40 et 50 ans, avec un réel bagage qui leur permet d’appréhender plus sereinement leur portefeuille. Leur expérience du secteur leur permet de bien identifier les acteurs du tourisme et les partenaires potentiels.



Vous dites partenaire plutôt que client… B.P : En effet ! nous sommes courtiers ce qui signifie que le chiffre d’affaires généré émane des tours opérateur qui vendent nos produits, ce sont donc bien nos partenaires, nous avons les mêmes clients finaux, nos intérêts sont liés.



Vos derniers recrutements traduisent une volonté de présence sur le terrain. Quelle est la stratégie et quels sont les objectifs de votre équipe commerciale ? B.P : Notre stratégie pour 2022 est de recréer ce contact de proximité qui nous caractérise et qui a été mis à mal ces 2 dernières années. Retrouver du lien est pour nous fondamental ! Toute l’équipe est motivée pour recréer l’accompagnement et la proximité avec nos clients.

Les prochains mois seront donc intenses car plus de la moitié de l’équipe devra à la fois s’intégrer, se faire identifier par nos partenaires actuels, l’équipe est soudée et prête à faire de belles choses ensemble. Entre maîtrise du portefeuille existant et développement du chiffre d’affaires, notre année sera bien remplie !



L’ensemble de vos collaborateurs vient du milieu du tourisme. Comment abordent-ils les questions de l’assurance, quel est l’apport de leur expérience dans ce domaine ? B.P : Nos nouveaux profils ont une empathie commerciale naturelle avec nos partenaires, ils ont déjà été confrontés aux questions d’assurance, en ont la même vision et peuvent donc les conseiller, les accompagner et les former.



Clémentine et Benjamin, nous connaissons Assurinco par l’assurance voyages, parlez-nous de ses autres domaines d’expertises Nous intervenons dans les domaines de l’entreprise, prévoyance, santé, construction, immobilier, mais avons aussi créée Assurinco Informatique, dirigé par Denis Lamouroux.

Il s’agit d’un service directement intégré à Assurinco qui nous permet de développer des logiciels à notre image et adapté à nos besoins dans un unique but : apporter toujours plus de services à nos partenaires.



Ces différents domaines de compétences nous permettent d’apporter des solutions au-delà de l’assurance voyage, des solutions complémentaires apportées à nos partenaires.



On fait partie du Top 4 des principaux courtiers en Assurance Voyages.

Nous sommes un courtier national et toulousain réputé pour son accompagnement, sa flexibilité, sa réactivité, on est à taille humaine, proche de nos clients.

Le domaine de l’assurance est généralement perçu comme austère, froid, mécanique… Nous aimons rappeler à nos partenaires qu’Assurinco est composé de femmes et d’hommes, nous voulons continuer à humaniser nos relations. Notre travail consiste à aider et à rendre service à nos partenaires.



Contactez l’équipe d’Assurinco :



Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 31 52



Pour plus de conseils et d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail : serviceclient@assurinco.com et à consulter notre site www.assurinco.com Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 31 52

Lu 287 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Quartier Libre : Irlande et Écosse, un redémarrage en trombe La Catalogne en famille côté plages, nature et culture